Metaalbedrijven in de regio leggen opnieuw werk neer

Medewerkers van metaalbedrijven in het zuidwesten van Nederland leggen maandag en dinsdag opnieuw het werk neer. Dat gebeurt onder meer bij Heerema in Zwijndrecht, Hollandia in Krimpen aan den IJssel en scheepswerf Kooiman Hoebee.

Het werk wordt neergelegd voor een periode van 48 uur. De bonden en de werkgevers zijn al maanden in gesprek over een nieuw cao voor de metaalelektro. In de afgelopen maanden zijn er estafettestakingen in het hele land gehouden. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent. Ook willen ze meer zeggenschap over de werktijden. De cao voor de metaalelektro geldt voor 150 duizend werknemers.