Kick Out Zwarte Piet boos om toegewezen plek bij de intocht Protest Kick Out Zwarte Piet Foto:Bart Maat (ANP)

De anti-Zwarte Pietbeweging Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is het niet eens met de aangewezen protestlocatie in Rotterdam tijdens de intocht van Sinterklaas. De actiegroep die tegen het zwart geschminkte hulpje van de goedheiligman is, vindt dat de betogers op deze plekken niet goed zichtbaar en hoorbaar zijn.

De gemeente Rotterdam heeft twee protestvakken geregeld, op 135 meter van het podium waar Sinterklaas zaterdag arriveert. "De opstelling is zodanig dat men tegen de ruggen van het publiek aankijkt en mogelijk zelfs geblokkeerd wordt door geparkeerde bussen. De aangewezen plek belemmert 'hoorbaarheid en zichtbaarheid' van de boodschap van bezorgde burgers", zegt KOZP. KOZP zegt dat ze nog in gesprek zijn met de gemeente Rotterdam over een oplossing. Ook in Dordrecht is een demonstratie gepland. KOZP wilde meelopen met de stoet, maar dat is door burgemeester Kolff verboden. Ook daar komt nu een speciaal protestvak.