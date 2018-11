Breinburg kiest Sparta boven Aruba

Gregor Breinburg keert zondag terug in de basis bij Sparta in de uitwedstrijd tegen zijn oude club NEC. De middenvelder was opgeroepen voor Aruba, maar kiest ervoor om bij zijn club Sparta te blijven.

''We zitten in een belangrijke fase en we missen al wat spelers,'' zegt de middenvelder. Ook geeft hij aan dat hij in Rotterdam blijft om voor een basisplaats te strijden. ''De trainer heeft een keuze gemaakt en nu is het aan mij om me weer terug te knokken.''

Trainer Henk Fraser kan in Nijmegen geen beroep doen op de geblesseerde Ragnar Ache, Ilias Alhaft, Bart Vriends en Mohamed Rayhi. Verder ontbreken Janne Saksela, Halil Dervisoglu, Bradley Martis en Suently Alberto vanwege interlandverplichtingen.

Deroy Duarte is opgeroepen voor Jong Oranje, dat vrijdagavond in Offenbach tegen Duitsland speelt. Afhankelijk van hoeveel minuten Duarte in actie komt beslist Fraser of Duarte zondag met Sparta meespeelt in Nijmegen. De wedstrijd tussen NEC en Sparta begint zondag om kwart voor vijf en is live te beluisteren via Radio Rijnmond.

In de video hierboven is het volledige interview met Gregor Breinburg te bekijken.