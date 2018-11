Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Ik word geschorst en de viespeuken worden niet aangepakt'

Een relletje bij een sportschool in Rotterdam. David Lloyd in Rotterdam-Blijdorp heeft een van de leden geschorst. Hij had in het gebouw een Sinterklaasgedicht opgehangen over (het gebrek aan) hygiëne van medezwemmers.

Het gedicht: "Sinterklaas is weer in het land. Hij houdt alleen niet zo van zwemmen en staat dan ook liever langs de kant. Maar iets valt hem dit jaar extra op. Allemaal mannen met onderbroeken in het water, is dit een mop? De sint vindt het een beetje vies dat dit gebeurt. En dat plots het zwemwater naar poeprestjes meurt. Piet vertelde toen aan de sint dat dit hartstikke de mode is. Je merk onderbroek onder je zwembroek, ook al is dit niet al te fris. De sint vind dit maar erg raar. Waarom breng je de hygiëne van het zwembadwater in gevaar? Hopelijk ziet hij dit dan ook snel anders. En hou je ook gewoon een beetje rekening met je omstanders." De auteur is Rotterdammer Maarten Bel. "Het is al jaren een punt van ergernis voor mij", zegt hij. "Het blijft maar doorgaan en wordt eigenlijk alleen maar erger." Bel: "Het gaat om mensen die dus gaan zwemmen na het sporten en hun onderbroek aanhouden onder hun zwembroek. Ze willen graag laten zien dat ze merkonderbroeken dragen of, en dat is vaker het geval, ze willen niet naakt gezien worden tijdens het omkleden." De Rotterdammer wijst erop dat het zwemmen met ondergoed aan ervoor zorgt dat het water 20 tot 30 keer viezer wordt. "Ik had al een keer een artikel opgehangen waarin dat stond. dat hebben ze een tijdje laten hangen, maar het hielp totaal niet", gaat Bel verder. Badmeesters grepen ook niet als Bel hen op de 'overtreders' wijst. "Volgens de regelementen moeten mensen zwemkledij dragen. Een onderbroek is geen zwemkleding." Gedichtje Om direct de medezwemmers te confronteren schreef Bel daarom eerst een vriendelijk verzoek. Dat werkte volgens de Rotterdammer niet. Om direct de medezwemmers te confronteren schreef Bel daarom eerst een vriendelijk verzoek. Dat werkte volgens de Rotterdammer niet. "Daarom kwam ik nu met een seizoensgericht gedichtje", legt hij uit. "maar volgens mij waren ze er niet zo blij mee." Want met het gedicht was de maat voor David Lloyd vol. Het gedichtje werd weggehaald en Bel kreeg te horen dat hij voorlopig niet meer welkom is bij de sportschool. Bel: "Nu word ik dus weggestuurd en de viespeuken zelf worden niet aangepakt" 'Te confronterend' Volgens een manager van David Lloyd was het gedicht van Bel 'te confronterend' voor sommige gasten. "Dit kon gewoon niet", legt hij uit. "Dit kan helemaal verkeerd overkomen bij sommige van onze bezoekers." Volgens een manager van David Lloyd was het gedicht van Bel 'te confronterend' voor sommige gasten. "Dit kon gewoon niet", legt hij uit. "Dit kan helemaal verkeerd overkomen bij sommige van onze bezoekers." Volgens de manager is het niet de bedoeling dat bezoekers 'eigen rechter' gaan spelen. Daarnaast kan David Lloyd ook de klanten niet opleggen wat Maarten Bel voorstelt. "Ik snap het op zich wel", reageert Bel daarop. "Als ze gaan afdwingen dat ze hun ondergoed uittrekken, dan gaan ze gewoon weg. Dat willen ze natuurlijk ook niet." Gesprek David Lloyd laat verder weten dat ze Bel hebben uitgenodigd voor een gesprek. David Lloyd laat verder weten dat ze Bel hebben uitgenodigd voor een gesprek. "Er is al lang gesproken en over en weer gemaild", zegt de manager. "En er komt binnenkort een gesprek." De Bel gaat positief het gesprek in zegt hij. "Maar als David Lloyd het beleid niet aanpast en deze gasten, dan zien ze mij niet meer terug."