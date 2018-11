School zet leraar op non-actief na mishandeling kind (8)

De Akkersschool in Rotterdam-Vreewijk heeft een leraar geschorst na een incident met een leerling van 8 jaar. De leerkracht wordt er van verdacht dat hij geweld tegen het kind heeft gebruikt.

Het kind is vrijdagmiddag in het Ikazia Ziekenhuis onderzocht, nadat het door de huisarts was doorgestuurd naar de spoedeisende hulp. Het kind heeft voetafdrukken op de rug en een bult op het hoofd, aldus de vader.

Het incident op de school was donderdag. Na een ruzie tussen leerlingen zou de leerkracht - de meester van een andere groep - het kind hebben vastgegrepen.

Daarna zou de meester, bovenop het jongetje zijn gaan staan, terwijl het kind op de grond lag. Ook zou hij het jongetje met het hoofd tegen de muur hebben geslagen. Diverse leerlingen zouden getuige van het voorval zijn geweest.

Aangifte

Op school is geschrokken gereageerd. Een woordvoerder van scholenkoepel BOOR zegt dat de leraar fysiek overwicht tegenover de leerling heeft gebruikt. ‘’Dat wordt niet getolereerd. Hij is op non-actief gezet en zal niet meer op school komen. Uiteraard zijn we onderzoek naar de toedracht begonnen.’’

De vader van het jongetje heeft een afspraak gemaakt met de politie om volgende week aangifte te doen.