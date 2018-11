Deel dit artikel:













Sinterklaas waar is die niet ?

Als de Sint zaterdag weer in het land is, wil je hem natuurlijk ook snel zelf begroeten zodat je 's avonds vol verwachting je schoen kan zetten. Hieronder vind je de link naar sinterklaasintocht in jouw gemeente. Dag Sinterklaasje !

Rotterdam

http://www.sinterklaasintocht.nl/persbericht-2014/ Schiedam

https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/algemeen/571267/programma-intocht-sinterklaas-zaterdag-17-november- Dordrecht

http://www.intochtdordrecht.nl/ Gorinchem

https://www.riveer.nl/sinterklaasintocht-gorinchem/ Hellevoetsluis

https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/sinterklaasintocht-hellevoetsluis--5c5ba6a6-cc93-4f8e-851a-55a203292176 Barendrecht

https://barendrechtnu.nl/nieuws/aankondigingen/28477/17-nov-sinterklaasintocht-centrum-barendrecht-en-schatkamer-van-de-sint-op-de-middenbaan Spijkenisse

https://www.nissewaard.nl/nieuws_to/intocht-sinterklaas-za-17-za-24-november-2018.htm Bergschenhoek

https://www.lansingerland.nl/actueel/1499/sinterklaasintocht-lansingerland/ Berkel en Rodenrijs

https://www.lansingerland.nl/actueel/1499/sinterklaasintocht-lansingerland/ Numansdorp

https://indebuurt.nl/hoekschewaard/sinterklaas/programma-sinterklaasintocht-2018-intochten-hoeksche-waard~50952/ Oud-Beijerland

https://www.oudbeijerlandcentrum.nl/evenementen/intocht-sinterklaas1#.W-7VKlVKiUk Zuid-Beijerland

https://www.vvvhoekschewaard.nl/nl/evenementactiviteit/zuid-beijerland/intocht-sinterklaas/detail=1006_000001_000000_094328 Nieuw-Beijerland

https://www.oud-beijerland.nl/obl-inwoner-bezoeker/evenementenkalender_44585/item/intocht-sinterklaas-nieuw-beijerland_23890.html Middelharnis

https://www.hartvangoereeoverflakkee.nl/evenement/intocht-sinterklaas/ Ouddorp

https://goeree-overflakkee.nieuws.nl/evenementen/sinterklaas-intocht-ouddorp/ Capelle aan den IJssel

https://www.capelsefestiviteiten.nl/sinterklaas-intocht-capelle-aan-den-ijssel/ Krimpen aan den IJssel

https://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Nieuws/Kaartjes-voor-de-Sinterklaasvoorstelling.html Maassluis

https://www.ervaarmaassluis.nl/events/intocht-van-sinterklaas/ Vlaardingen

https://zeekadet.nl/events/ Rockanje

https://www.westvoorne.nl/bezoeker/evenementen-westvoorne_42395/item/sinterklaasintocht-rockanje_95497.html Zondag

Brielle

https://www.beleefbrielle.nl/evenementen/intocht-sinterklaas-in-brielle-991