Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Chicks podcast: 'Niet hand in hand lopen, anders word je uitgescholden' Chick and the City

In de nieuwe Chicks And The City podcast proberen de chicks Amber en Lisa en presentatrice Natasja Morales te achterhalen hoe het gesteld is met de tolerantie voor de LHBTI+ gemeenschap in Nederland. Hoe is het nou eigenlijk om homo te zijn in Nederland?

In deze podcast; Op straat niet hand in hand durven lopen met je geliefde omdat je anders wordt uitgescholden, gender neutrale wc’s en fag hags (een vrouw die graag met gays omgaat) Dit is slechts een kleine greep uit de vele onderwerpen die de chicks bespreken met beleidsadviseur LHBTI+ Gert-Jan Verboom en Chicks And The City’s very own huiscolumnnicht Mels Beijer! Beluister de podcast hieronder of op de website van de chicks! www.chicksandthecity.nl en www.rijnmond.nl.chicks Heb jij een tip of een idee voor een toffe gast? Laat het weten via info@chicksandthecity.nl!