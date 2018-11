De Bubble Buddy, Dood Konijn, het roodborstje, de Timmerhuisdeelauto en andere kanshebbers voor de Job Dura Prijs in Chris Natuurlijk van 17 november.

Was je handen in onschuld. Met het Bubble Buddy-zeepbakje heb je geen zeep in plastic flessen meer nodig. De Bubble Buddy is gemaakt van gerecycled plastic. Met de rasp van het zeepbakje maak je de zeep vloeibaar en kun je er mee schoonmaken. Maar handen wassen kan natuurlijk ook. Ontwerper Foekje Fleur en Jacqui Burger van de Good to Give -shop, vertellen er meer over in Chris Natuurlijk van 17 november.

Het roodborstje

Niet alleen de Bubble Buddy is een leuk cadeautje voor Sinterklaas, ook de boeken die Gert-Jan Rietschoten bespreekt, kunnen zo op het verlanglijstje. Van Het Roodborstje van Stephen Moss tot het kookboek Jonnie & Thérèse Thuis.

Dood konijn

Ken je Dood Konijn ? Hij duikt overal op in Rotterdam: op muren, bestelauto's en op het Cross Comix festival in Rotterdam. In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam hoort Chris Natuurlijk van directeur Kees Moeliker hoe dood konijn dood is gegaan. Het zal niemand verbazen dat dood konijn als knuffel tijdelijk is opgenomen in de collectie Dode dieren met een verhaal in het museum.

Wie wint de Job Dura Prijs 2018?

Van Fietsenbank Feijenoord tot de Timmerhuis-deelauto, de Job Dura Prijs staat in het teken van mobiliteit in Rotterdam. Chris Natuurlijk laat op 17 november drie van de vijf genomineerden aan het woord.

Zaterdag 17 november van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond