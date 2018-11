Prinses Amaliaviaduct officieel in gebruik

Het Prinses Amaliaviaduct op de Tweede Maasvlakte is vrijdag officieel in gebruik genomen. Het gaat om een ongelijkvloerse kruising die de komende jaren de nieuwe containerterminals bereikbaar moet houden.

Het viaduct verbetert de doorstroom op de Maasvlakteweg. Zo is de weg over vijf kilometer verbreed van 2x1 baan naar 2x2 banen en een vluchtstrook aan beide zijden.

Boskalis Nederland BV startte in 2017 met de bouw van het viaduct dat in totaal 38 miljoen euro heeft gekost.

De aanleg van het viaduct is het eerste grootschalige project waarbij gebruik is gemaakt van Beaumix. Dit is een nieuw soort schoongewassen materiaal uit de afvalverbrandingsoven ter vervanging van zand. 230.000 ton voormalig afval is hergebruikt voor de aanleg van het viaduct.

Bij het Prinses Amaliaviaduct komen meerdere wegen samen: de Maasvlakteweg, Prinses Máximaweg, Maasvlakteboulevard en de Amoerweg. Daarnaast kruisen de spoorlijn, de leidingenstrook en ook de toekomstige Container Exchange Route (CER) hier op het gelijkvloerse kruispunt.