Verdachte schietpartij Enschede aangehouden bij Dordrecht

De man die door de politie is aangehouden voor de schietpartij in Enschede, is in de omgeving van Dordrecht opgepakt. In Enschede zijn eerder deze week vier dode mannen gevonden in een bedrijfspand.

Bij de schietpartij aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede kwamen vier mannen tussen de 27 en 62 jaar om het leven. Twee van hen zijn eerder dit jaar zelf opgepakt nadat de politie een grote hoeveelheid wiet in het pand vond. In afwachting van hun strafzaak werden ze vrijgelaten. In ditzelfde pand zijn de vier dode mannen gevonden. Maar of de wiethandel ook te maken heeft met de dodelijke schietpartij, is nog onduidelijk. De 26-jarige man uit Enschede die donderdag bij Dordrecht is aangehouden, blijft op last van de rechter-commissaris nog drie dagen vastzitten.