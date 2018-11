Bestuurder fatale ongeluk Bergweg 'in een waas'

De man die in juli van dit jaar een 19-jarige jongen doodreed op de Bergweg in Rotterdam, zegt geen enkele herinnering te hebben aan het ongeluk.

Volgens zijn advocaat Stefan van Paridon reed de bestuurder in een waas, door hevige emoties. "Voor mij staat vast dat hij in een vlaag van verstandsverbijstering verkeerde. Zijn kind was die dag door de moeder naar het buitenland genomen. Alle problemen kwamen samen."

De 45-jarige Rotterdammer reed na het ongeluk door en raakte uiteindelijk in Cuijk weer bij zijn positieven. In het nabijgelegen Nijmegen meldde hij zichzelf bij de politie. Van Paridon: "Daar hebben ze hem weer weggestuurd. Ze hebben niet eens zijn auto bekeken." Ook in Rotterdam kreeg hij nul op het rekest op het politiebureau.

Pas bij de derde poging werd hij vastgezet. "Terwijl ik al op RTV Rijnmond had gehoord dat de politie hem zocht. Dat was nog voor de eerste keer dat hij zichzelf meldde."

Zwaaien met bijl

Voor het fatale ongeluk zou de bestuurder met een bijl hebben gezwaaid. Van Paridon: "Ook daar heeft hij geen herinnering aan, maar dat zou best kunnen. Het past bij zijn gemoedstoestand van die dag."

Justitie gaat er vanuit dat de man veel te hard heeft gereden op de Bergweg. De exacte snelheid is nog niet bekend. Die wordt berekend aan de hand van camerabeelden.

De advocaat vroeg de rechter in Rotterdam vrijdag om zijn cliënt op vrije voeten te laten, maar die wees dat af. Hij blijft in ieder geval tot de volgende zitting op 16 januari in de cel.