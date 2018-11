Deel dit artikel:













Kim Holland heeft zin in Dordtse doe-het-zelf porno

Villa Weizigt in Dordrecht was vrijdag dé hotspot voor pornoproducente Kim Holland. Het is de plek waar de hoogblonde seksbom met vrijwilligers een pornofilm op gaat nemen.

Verslaggever Sjoerd van Oortmerssen nam even het programma door met Kim.