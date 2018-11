Levensechte helikoptersimulator in eigen woonkamer

Deel dit artikel:













In een levensechte cockpit door de bergen van Alaska vliegen? Rotterdammer Ewout van Linge doet het voor zijn plezier in zijn zelfgemaakte helikoptersimulator. Gewoon in zijn huis in Rotterdam Noord in de oude slaapkamer van zijn dochter. "Het kwam stiekem wel goed uit dat ze ging studeren", lacht Van Linge.

"Alles moet kloppen om een virtuele werkelijkheid zo echt mogelijk te maken." Het bouwen van de simulator heeft zeker 50.000 euro gekost, maar het resultaat mag er zijn. Rond de cockpit brengen zes projectoren een gebogen scherm van 180 graden en 2,5 meter hoog de bergen tot leven. Boven zorgen ventilatoren voor wind en beneden balanceert een bewegend onderstel zodat de piloot het gevoel heeft echt te vliegen. Vliegt nét echt

Volgens echte helikopterpiloten die de simulator hebben getest vliegt het nét echt. "Als je deze simulator met gemak beheerst, zal je elke instructeur in de werkelijkheid versteld doen staan," luidt een recensie op de website van Van Linge Ook altijd al in een helikopter willen vliegen? Van Linge stelt zijn simulator vanaf 1 december voor een paar tientjes beschikbaar voor het publiek. "Na acht jaar van een hoop zweten en tegenslagen kan ik er nu commercieel mee vliegen."