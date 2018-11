Henk Fraser in FC Rijnmond: 'We zijn te kwetsbaar met vier verdedigers'

FC Rijnmond stond vrijdag volledig in het teken van Sparta. De uitzending werd opgenomen vanaf Het Kasteel en in het eerste gedeelte schoven Henk van Stee en Henk Fraser bij Etienne Verhoeff. De Sparta-trainer is tevreden over de ontwikkeling van zijn ploeg, maar blijft ook kritisch.

''We hebben voor het huidige systeem gekozen door onze kwaliteiten. Met vier verdedigers zijn we te kwetsbaar. Aan de andere kant hebben we de kwaliteiten op de flanken om vanuit 5-3-2 in 3-4-3 te komen. Ik moet de ploeg een compliment maken over hoe ze het hebben gedaan in dit systeem.''

Verder vertelde technisch directeur Henk van Stee dat Sparta nog een rechter centrale verdediger zoekt, is er een reportage te zien over Michael Breuer die jeugdtrainer is geworden en schuift ook algemeen directeur Manfred Laros aan.

In de video hierboven is FC Rijnmond volledig terug te kijken.