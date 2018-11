Deel dit artikel:













Brand in wooncomplex Apollostraat Rotterdam Brandweer_ANP_ALEXANDER_SCHIPPERS_

In een wooncomplex aan de Apollostraat in Rotterdam Hillegersberg heeft vrijdagmiddag korte tijd brand gewoed. Een gedeelte van het complex is ontruimd.

De bewoners zijn in de buurt opgevangen. Volgens de brandweer is het vuur inmiddels geblust en is er met ventileren begonnen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hebben binnengekregen. De bewoners van de verdieping waar de brand woedde kunnen vannacht niet in hun woning overnachten. Pameijer, de zorgverlener, regelt voor hen elders onderdak.