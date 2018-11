Rotterdammer Artjom Kasparian ambitieus aan vooravond van interland tegen Amerika

Ter voorbereiding op de boksinterland tussen Nederland en Amerika van zondag in de Cruise Terminal Rotterdam, werd er vrijdag een persconferentie gehouden. De Rotterdamse bokser Artjom Kasparian heeft er zin in. ''Dit zijn de jongens waaraan je je moet meten als je naar de Spelen wilt.''

Kasparian zit in een Olympisch traject en probeert zich vanaf volgend jaar te kwalificeren voor Tokio 2020. Dergelijke interlands zijn cruciaal. ''Zulke kansen krijg je niet vaak, dus moet je er gebruik van maken,'' zegt de Rotterdammer die zelfs twee wedstrijden gaat boksen. ''De wedstrijden gaan eigenlijk om niets, maar je kunt jezelf meten met deze tegenstanders.''

Niet alleen profs boksen dit weekend in Rotterdam, tijdens Gladiatoren aan de Maas nemen ook mensen uit het zakenleven het tegen elkaar op. Jaarlijks wordt hiermee geld ingezameld voor een goed doel en dit keer is dat de Sunday Foundation van Rotterdammer Sander de Kramer. De Stichting bouwt scholen op in Sierra Leone.

In de video's hierboven is een reportage te zien van de persconferentie en zijn ook gesprekken te bekijken met Artjom Kasparian, Sander de Kramer over zijn foundation en Boris van der Vorst die als directeur van de Nederlandse boksbond vertelt hoe belangrijk dit boksweekend is.