Thomas Verhaar: 'Liever een weekend vrij tijdens interlandweken'

Als het aan Sparta-aanvaller Thomas Verhaar ligt, speelt hij liever geen competitiewedstrijden tijdens interlandweken. ''De vrije weekenden zijn schaars en de trainingen worden opgevuld door jongens met minder kwaliteit.''

Wel vindt de linkspoot dat zijn Sparta voldoende kwaliteit heeft om het gemis van enkele spelers op te vangen tegen NEC. ''Je kunt er tegen in protest gaan dat je jongens mist door interlands, maar dat kost energie en heeft geen zin. Onze selectie is breed genoeg.''

In de video hierboven is het volledige interview met Thomas Verhaar te bekijken. NEC - Sparta begint zondag om 16.45 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.