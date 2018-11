TERUGLUISTEREN Politiek debat in de Hoeksche Waard

RTV Rijnmond organiseerde vrijdagavond in samenwerking met Omroep Hoeksche Waard een live-radio verkiezingsdebat. Op 21 november mogen de inwoners van het gebied naar de stembus voor de allereerste gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Het debat vond plaats in CSG Willem van Oranje (locatie Poortwijk) in Oud-Beijerland. Alle dertien lijsttrekkers deden hieraan mee. Presentatoren Dave van der Wal en Arie Janson legden de partijen thema’s voor als Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Hoe houden we de Hoeksche Waard jong?

Het debat terugluisteren kan via de blauwe tegels bovenaan de pagina.