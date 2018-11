Veerkrachtig Excelsior-Barendrecht pakt een punt tegen Heerenveen

De dames van Excelsior-Barendrecht hebben op sportpark De Bongerd een punt gepakt tegen sc Heerenveen. De ploeg van Richard Mank toonde veerkracht want na ruim twintig minuten spelen stonden de bezoekers op een 0-2 voorsprong.

Al na zeven minuten spelen openden de Friesen de score in Barendrecht en sloeg dus na ruim twintig minuten spelen en groter gat. Op een goed moment kwam Excelsior-Barendrecht terug want in de slotminuut van de eerste helft kopte Jolina Amani raak. Sherallin Henriques zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker, vlak nadat Heerenveen de lat raakte.