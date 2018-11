Inwoners IJsselmonde luchten hart bij politici

Verborgen armoede, verkeersonveiligheid, te weinig te doen voor ouderen, ongezonde huizen en slapeloze nachten vanwege asbestdaken. Het college van burgemeester en wethouders trok vrijdag naar Rotterdam-IJsselmonde om daar de zorgen en wensen van meer dan 100 bewoners aan te horen.

Wethouder Michiel Grauss van Armoede- en schuldenbestrijding gaf aan onder de indruk te zijn van de verhalen die hij hoorde. Kinderen die niet kunnen trakteren, die hun verjaardag niet kunnen vieren, mensen die noodgedwongen steen voor steen hun huis moeten 'opeten'.

De wethouder boog zich zelfs nog over een persoonlijk kasboek op zoek naar mogelijkheden voor extra toelage of subsidie. Grauss toonde zich een warm voorstander van de 'Rotterdampolis', een ziektekostenverzekering die nu nog is voor bewoners met een krappe beurs. Vanaf volgend jaar mag iedere Rotterdammer zich op die manier verzekeren.

Zorgen waren er ook aan de tafel van burgemeester Aboutaleb. Hij sprak met bewoners van de huizen die met een dak vol asbest zitten. Deze moeten worden vervangen op kosten van de bewoner zelf.

Aboutaleb zei zich de 'slapeloze nachten' van de bewoners goed te kunnen voorstellen en serieus te nemen. Hij wil in Den Haag gaan praten over een tegemoetkoming in de kosten van vervanging die per dak al gauw tienduizenden euro's kost.

Ook woonwagenkamp de Kievit kwam ter sprake. Bewoonster Neeltje Lorsé en Neeltje Schuman hadden hun zinnen gezet op een bezoek van wethouder Kurvers aan het kamp vanwege het gebrek aan plaatsen . Terwijl de wethouder op weg was naar de uitgang schoten ze hem aan. De uitnodiging leek te worden aanvaard.

Verder was er de vraag om meer speeltuinen voor jonge kinderen en aanpak van huizen waar het leefklimaat ongezond is. Harde toezeggingen werden er niet veel gedaan. Wel gaf wethouder De Langen van ouderzorg aan diverse punten mee te nemen in zijn masterplan voor Rotterdamse ouderen dat begin volgend jaar klaar moet zijn.