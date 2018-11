Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oranje krijgt vleugels in De Kuip en verslaat wereldkampioen Frankrijk Oud-Feyenoord Georginio Wijnaldum viert zijn doelpunt - FOTO KOEN VAN WEEL (ANP)

Het Nederlands Elftal heeft in de Rotterdamse Kuip wereldkampioen Frankrijk verslagen in de Nations League. Een goal vlak voor rust van oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum en een penalty van Memphis Depay in minuut 95 zorgden voor een 2-0 zege. Tonny Vilhena verving Wijnaldum in de slotminuut.

Bondscoach Ronald Koeman begon met de oud-Spartanen Denzel Dumfries en Marten de Roon in de basis en dus ook met Wijnaldum. Oranje kwam goed voor de dag tegen het zeer defensieve Frankrijk. Ondanks dat hierin lang niet werd gescoord, speelde Nederland een uitstekende tweede helft. Doelman Hugo Lloris lag drie keer in de weg bij pogingen van Depay en ook bij Dumfries redde hij twee keer in één kans. Toen het duel eigenlijk al gespeeld was, werd Frenkie de Jong gevloerd in het zestienmetergebied en scoorde Depay alsnog middels een 'panenka'. Vilhena speelde uiteindelijk vijf blessureminuten. Oud-Spartaan Kevin Strootman en de voormalig Feyenoorder Stefan de Vrij bleven op de bank.