Wijnaldum na doelpunt tegen Frankrijk in De Kuip: 'Heerlijk, was jaren geleden'

In de 2-0 overwinning van het Nederlands elftal op wereldkampioen Frankrijk, had oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum een behoorlijk aandeel. Met zijn goal vlak voor rust brak hij de ban, en scoorde daarmee na lange tijd weer eens in De Kuip.

"Heerlijk, het was jaren geleden", vertelt Wijnaldum. "Voor Feyenoord was ik het scoren hier gewend, maar nu is het wel weer lekker. Het is heel mooi als je goed tegen de wereldkampioen speelt en ook wint."

Met de overwinning van Oranje is komende tegenstander Duitsland officieel gedegradeerd uit Poule A in de Nations League. Het Nederlands elftal heeft maandag in de wedstrijd tegen de Oosterburen aan een remise genoeg om de groepswinst te pakken ten koste van Frankrijk. "Maar we gaan niet voor een gelijkspel, dat is veel te gevaarlijk. Gewoon vol voor die winst", besluit Wijnaldum.

Bekijk hierboven het volledige interview van verslaggever Jan Jaap Pruysen met Georginio Wijnaldum.