Een pompstation van Esso in Rotterdam-IJsselmonde is vrijdagavond overvallen. Een Engelssprekende man kwam de pompshop aan de Andriaan Volkerlaan rond 22:00 uur binnen met een vuurwapen.

De overvaller is weggekomen, ondanks een zoektocht in de omgeving en een waarschuwing op Twitter. Hoeveel geld hij heeft buit gemaakt, is niet bekend.