De Spijkenisserbrug heeft vrijdagavond en -nacht urenlang in storing gestaan. Zowel het wegverkeer als de scheepvaart hadden er last van.

De storing begon om 20:45 uur. Om 03:00 uur had Rijkswaterstaat het probleem opgelost. De oorzaak bleek een defect relais.

Het is de 68ste keer in drie jaar tijd dat er een probleem is met de Spijkenisserbrug.