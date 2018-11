LIVEBLOG - Aankomst van Sinterklaas in de regio

"Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!", klinkt het vandaag weer uit duizenden kelen. Maar niet alleen de goedheiligman arriveert, ook allerlei actiegroepen die protesteren tegen Zwarte Piet. Zij zien de geschminkte knecht van de Sint als overblijfsel van het koloniale verleden van ons land.

10:30 uur: Niet alleen in Maassluis is geen demonstrant van Kick Out Zwarte Piet te bekennen. Ook in Apeldoorn en Den Helder gaat de betoging van de anti-Pietenclub niet door.

10:00 uur: De Sint stapt stipt op tijd de Stadhuiskade van Maassluis op. Hij wordt welkom geheten door burgemeester Edo Haan van Maassluis. Sint Nicolaas moet te voet door Maassluis, en niet te paard, omdat de helling van de Wip naar de Zuidvliet voor het paard te stijl is.

09:45 uur: De pakjesboot van de Sint vaart Maassluis binnen. Er staan veel kinderen op de kade. Maar demonstranten zijn in geen velden of wegen te bekennen.

09:30 uur: Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft protesten aangekondigd in onder meer Maassluis, Rotterdam en Dordrecht. Maar rond 09:30 uur was het demonstratievak in Maassluis nog leeg. Er is volgens de gemeente nog geen betoger te bekennen.

09:00 uur: Aanhangers van KOZP werden vorig jaar onderweg naar de landelijke intocht in Dokkum tegengehouden op de snelweg door middel van een wegblokkade. De initiatiefnemers daarvan zijn vorige week veroordeeld tot taakstraffen.