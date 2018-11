Deel dit artikel:













Gigantisch jacht te water gelaten in Alblasserdam Y718 te water gelaten bij Oceanco

Werf Oceanco in Alblasserdam heeft een megajacht afgebouwd. De 109 meter lange Y718 is een van de grootste privéjachten die ooit in Nederland zijn gebouwd. Het vaartuig is zaterdagochtend te water gelaten in de rivier de Noord.

Aan boord van het jacht is ruimte voor 14 gasten. Verder krijgt het vaartuig 30 bemanningsleden. De Y718 i s voorzien van allerlei luxe. Er is onder meer een zwembad aan boord, een jacuzzi, een bioscoop en een helikopterdek. Het jacht is gebouwd bij de IJsselwerf in Capelle aan den IJssel en arriveerde in februari 2017 in Alblasserdam voor de finishing touch. Wie de eigenaar wordt van het megajacht is niet bekend gemaakt.