Zeepbakje maakt de wereld een beetje beter

Een simpel zeepbakje en een heleboel minder plastic. Ontwerper Foekje Fleur hoopt dat haar Bubble Buddy mensen stimuleert weer ouderwetse handzeep te gebruiken.

Met de Bubble Buddy wil de Rotterdamse Foekje Fleur het gebruik van stukken zeep stimuleren en het gebruik van vloeibare zeep uit plastic flessen ontmoedigen. "Dat scheelt een hoop plastic."

De Bubble Buddy is gemaakt van gerecycled plastic , waarvan een groot deel is ingezameld in Rotterdam. Het zeepbakje heeft een rasp om de zeep te raspen. De kleinere stukjes lossen makkelijker op in water en dan heb je sop om je hele huis schoon te maken.

En wordt het schoon? "Ja, ontzettend!", lacht Fleur. "Je zult misschien een keer wat harder moeten schrobben, maar het wordt gewoon schoon op de ouderwetse manier, dus zonder chemicaliën."

Plastic opruimen

De ontwerpster heeft de Bubble Buddy samen met de Rotterdamse organisatie Goodtogive ontwikkeld. Het bedrijf verzorgt relatiegeschenken en verkoopt cadeaus die duurzaam en fairtrade zijn en naar eigen zeggen CO2 neutraal: "Maar eigenlijk willen wij CO2-negatief werken. In plaats van meer in de wereld te brengen, willen we opruimen. Dus hebben we Foekje gevraagd een product te ontwikkelen dat mensen bewust maakt van het plastic gebruik, maar dat ook helpt om plastic op te ruimen." zegt Jacqui Burger van Goodtogive. "In elke Bubble Buddy is 2-en-een-halve plastic fles gebruikt. Daarna hoef je ook geen flessen meer te kopen, want voor elke zeep die je normaal in plastic flessen koopt, kun je een blok kopen en die in de Bubble Buddy gebruiken. "

De Bubble Buddy is standaard verkrijgbaar als huishoudzeep, maar versies met shampoo, scheerschuim en babyzeep zijn in de maak. "Alles om ervoor te zorgen dat mensen door de Bubble Buddy overstappen van zeep uit plastic flessen naar zeep in blokvorm." Een deel van de opbrengst van de Bubble Buddy gaat naar Sea Shepperd die het leven onder water beschermt.

De Bubble Buddy is bij 70 winkels in Nederland te koop, onder meer bij Groos en Pettrzeep in Rotterdam.

