Politiek010: Chagrijn bij oppositie over begrotingsraad Fractievoorzitters_Rotterdam

De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad is niet te spreken over de opstelling van het nieuwe college in de begrotingsraad. "Dit college is arrogant", vindt Eerdmans (Leefbaar Rotterdam). "Dit debat was zeer teleurstellend", zo blikt zijn collega El Ouali (Nida) terug.

En daarmee lijken de verhoudingen tussen oppositie en coalitie mogelijk net zo slecht of nog beroerder in vergelijking met de vorige raadsperiode. "Partijen die in de vorige periode klaagden over de gebrekkige samenwerking die het college zocht, doen nu hetzelfde", zegt El Ouali. "Er is geen cent verschoven na de begrotingsbehandeling." In Politiek010 blikken verslaggevers Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet uitgebreid terug op de begrotingsbehandeling. Wat waren de belangrijkste momenten? Welke nieuwe plannen zijn aangenomen en wat zijn de gevolgen van dit debat voor de komende jaren in de politiek? Lees ook: Begroting Rotterdam aangenomen met minimale meerderheid Verder ook aandacht voor de Parkshuttle , een onbemand voertuig dat nu al rondrijdt in Capelle aan den IJssel, maar over drie jaar op de openbare weg wordt toegelaten. De shuttle zou onder meer moeten gaan rijden tussen halte Meijersplein van Randstadrail en het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Is dit het voertuig van de toekomst en welke techniek zit hierachter? Je ziet het in de uitzending van Politiek010.