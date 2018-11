Dj Afrojack krijgt eigen munt

De Koninklijke Nederlandse Munt heeft een holografische munt uitgebracht met daarop de beeltenis van Afrojack. Het portret van de dj uit Spijkenisse komt tevoorschijn als de munt ronddraait.

Het is voor het eerst dat de Munt een holografische afbeelding maakt. Afrojack is bovendien de eerste dj met een eigen munt.

Hij is de eerste deejay die met een eigen munt wordt geëerd. Afrojack ontving het eerste exemplaar in het Bootshaus - dat is een bekende club in Keulen.

De Afrojack Holographic Coin, zoals de munt heet, is geen wettig betaalmiddel, maar een eerbetoon aan de dj uit Spijkenisse die op plek acht in de DJ Mag Top 100 staat. De munt is te koop op de website van Afrojack.