LIVE - Intocht van Sinterklaas in Rotterdam Vol Willemsplein bij aankomst Sinterklaas

De aankomst van Sinterklaas is aan land gekomen in Rotterdam. Op het Willemsplein is hij welkom geheten met een spandoek met de tekst 'Zwarte Piet is racisme'. Ook zijn anti Zwarte Piet-betogers belaagd.

Volg hier de intocht in Rotterdam live: Sinterklaas en zijn gevolg gaan van het Willemsplein, via de Schiedamsedijk, de Coolsingel, de Meent en de Hoogstraat naar het Grotekerkplein. Daar vindt een show plaats.