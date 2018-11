Deel dit artikel:













Dichtende klokkenluider mag sportschool weer in zwembadgedicht 20181116_DavidLloyd_Blijdorp

Sportschool David Lloyd in Rotterdam heeft de schorsing van een klagend lid opgeheven na berichtgeving erover op rijnmond.nl Het lid was geroyeerd nadat hij aan de bel had getrokken over het gebrek aan hygiëne van medezwemmers. Bijzonder was dat de klager zijn bezwaren op rijm had gezet.

Zo viel op een briefje te lezen: "Sinterklaas is weer in het land. Hij houdt alleen niet zo van zwemmen en staat dan ook liever langs de kant.// Maar iets valt hem dit jaar extra op. Allemaal mannen met onderbroeken in het water, is dit een mop? // De sint vindt het een beetje vies dat dit gebeurt. En dat plots het zwemwater naar poeprestjes meurt" Lees ook: Ik word geschorst en de viespeuken worden niet aangepakt De sportschool betreurt de schorsing. Volgens het lid zou het een actie zijn geweest van een vervangend leidinggevende. David Lloyd heeft de man uitgenodigd voor een gesprek.