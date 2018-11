Drie aanhoudingen bij opstootjes Rotterdamse Sintintocht

Bij ongeregeldheden tijdens de intocht van Sinterklaas in Rotterdam zijn drie mensen opgepakt. Het gaat om één anti-Zwarte Pietbetoger en twee voorstanders van de geschminkte knecht van de Sint.

Er braken opstootjes uit aan de voet van de Erasmusbrug aan de kant van de Schiedamsedijk. Dat gebeurde na afloop van de demonstratie van de tegenstanders van Zwarte Piet.

De betogers wilden de brug nemen om terug te keren. Op dat moment kregen ze vanuit twee auto's eieren en vuurwerk naar hun hoofd. Daarop greep de politie in.

De demonstranten hadden speciale vakken toegewezen gekregen, maar daar maakten ze geen gebruik van. Het ging om een groep van enkele tientallen mensen.

Spandoek

Voorafgaand aan de intocht was er wat duw- en trekwerk op de Erasmusbrug. Een anti-Zwarte Pietbetoger hing daar een spandoek op met de tekst: 'Zwarte Piet is racisme'.Aan de Erasmusbrug was een spandoek opgehangen met de tekst 'Zwarte Piet is racisme'.

Precies onder dat spandoek deelden zwartgeschminkte leden van anti-islambeweging Pegida snoepgoed uit.

Raadsvragen

Leefbaar Rotterdam heeft via Twitter laten weten dat de partij burgemeester Aboutaleb om opheldering vraagt. Raadslid Tanya Hoogwerf vindt dat de demonstranten te dicht bij de intocht konden komen.

Eerder aangekondigde anti-pieten-demonstraties in Maassluis en Dordrecht gingen door. Er kwam in Maassluis geen enkele betoger opdagen.