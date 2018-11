Deel dit artikel:













De vragen van 17 november 2018 Glimmende appels

De aflevering van 17 november was knettergek, met een prachtig gedicht van Manuel Kneepkens, razende reporter Sofie die overal in de stad antwoorden ging halen en Anna en Erik met hun neus in de boeken.

Roze olifant Hans van Geenen belde ons om te vragen: waar komen gedachten vandaan en hoe ontstaan ze? Je zou zeggen vanuit je verstand, maar hoe komt het dan dat je, terwijl je met je verstand probeert ergens niet aan te denken, daar toch aan denkt? Denk maar aan het voorbeeld van de roze olifant.

En zitten er naast je verstand nog andere gebieden in je hersenen die je gedachten creëren? Griezelig verkeer De 7-jarige dochter van Annemieke Jongeling hoorde op Radio Rijnmond een waarschuwing voor een 'spookrijder'. Waarom heet het een spookrijder en wat heeft het met een spook te maken? De was eraf wassen Niels Wiggers vraagt zich af: soms hebben appels een vettige laag. Het laat zich er nauwelijks afwassen, tenzij je het er met een papiertje afschraapt. Wat is die laag? Is het gevaarlijk of schadelijk om te eten? Verslaggever Sofie Dorleijn dook snel de markt op en kwam erachter dat die waslaag door de telers vaak wordt toegevoegd om de appels sappig te maken en mooi te laten glimmen. Slaperige winterdagen Bernadette Lodder vraagt:In de winter worden de dagen korter, maar slapen dieren dan normaliter ook langer? En zouden mensen van nature ook langer moeten slapen in de winter? Verlopen loper André ten Brinke vroeg zich af: Waarom zijn lopers legaal, dan heb ik het over die sleutels, waarmee je meerdere deuren en fietsen open kunt doen? Verslaggever Sofie rende snel naar de slotenmaker, die vertelde dat lopers eigenlijk niet meer worden gebruikt. Tegenwoordig hebben de meeste huizen een cilinderslot, waar lopers over het algemeen niet meer mee werken. Scheve schapen Wim Muller uit Rotterdam-Ommoord kwam naar de bieb en vroeg: je ziet vaak schapen lopen op zo’n schuin talud langs de snelweg. Hoe houden ze zich daar stand? Krijgen ze geen kramp? Bibberende eenden Anita Flink uit Dordrecht vroeg ons: hoe houden eenden zich warm in de winter? Koud bad Peter Sluis belde om te vragen: hoe komt het dat een buitenzwembad ondanks de zeer hoge temperatuur van de lucht toch altijd ijskoud blijft. Oud-zweminstructrice Nel Martijn belde om een antwoord te geven: het water van een openbaar zwembad moet iedere 24 uur worden vervangen, en dat water is altijd koud. Bovendien warmt water minder snel op dan aarde. De gouden standaard Ineke Snaar uit Barendrecht vraagt: waarom wordt goud altijd met rijkdom geassocieerd? Er bestaan toch wel meer zeldzame grondstoffen?