Verdachten van reeks auto-inbraken aangehouden

De politie heeft in Rotterdam twee 29-jarige mannen uit Litouwen aangehouden. Ze zouden op verschillende plekken in Nederland in auto's ingebroken hebben. In de auto van een van hen trof de politie in een verborgen ruimte inbrekerswerktuigen en een radio-navigatiescherm aan.

De inbrekers hebben het vooral gemunt op BMW’s. Ze gaan daarbij op een bijzonder manier te werk. Om het alarm uit te schakelen, knippen dieven met een ijzerschaar een gat in het dak. Daarna tikken ze een ruitje in om het portier te openen. Ze nemen vooral airbags en radio-navigatieschermen mee.

Tijdens het politieonderzoek volgden de agenten een auto die mogelijk betrokken was bij de inbraken. In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 november zag de politie dat de inzittende van die auto in Best zijn auto verliet en de wijk in liep. Toen hij terugkwam had hij een tas met spullen bij zich, gestolen uit een BMW.

De man werd gevolgd en bij een huis in Rotterdam werd hij aangehouden. In de woning werd nog een man uit Litouwen aangehouden. In de woning zijn zes telefoons, enkele laptops, twee navigatieapparaten, enkele Belgische kentekenplaten, en enkele tassen met vermoedelijk gestolen goederen aangetroffen. Alle spullen zijn in beslag genomen.