Aan huis gebonden en toch met klas in de Kuip

Zieke klasgenoot kijkt mee met klas in de Kuip (Jelle Draper)

Manuella Hoogendoorn uit Rotterdam en leerling Gijs Goosen van het Scheepvaart en Transport College hebben met hun klas vrijdag een onvergetelijke avond beleefd. Hoewel de ernstige zieke tieners aan huis gebonden zijn, zaten ze toch een beetje op de tribune van de Kuip tijdens de wedstrijd Nederland-Frankrijk.

De 12-jarige Manuella en de 19-jarige Gijs konden meekijken met klasgenoten dankzij KlasseContact, een systeem waarmee ze normaal gesproken lessen volgen op school. En zo beleefden ze de spannende wedstrijd met hun leeftijdgenoten mee.

Met de actie is het tienjarig bestaan gevierd van KlasseContact. Aan de speciale voetbalavond voor de leerlingen is meegewerkt door Dirk Kuyt met zijn stichting, de Dirk Kuyt Foundation.

Sinds 2008 hebben 3.300 kinderen via KlasseContact hun lessen en bijzondere momenten in de klas kunnen volgen. Uit onderzoek is gebleken dat KlasseContact de drempel om terug naar school te gaan voor zieke kinderen aanzienlijk verlaagt.