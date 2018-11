Deel dit artikel:













Luiten in de middenmoot in Dubai Joost Luiten

In Dubai heeft Joost Luiten zaterdag op de derde dag van het Tour Championship nauwelijks zijn positie op de ranglijst kunnen verbeteren. De Rotterdamse golfer ging rond in 70 slagen (-2). Daardoor bleef hij bij het slottoernooi van dit jaar, met de beste zestig spelers van de Europese Tour, in de middenmoot staan.

Luiten startte als nummer 33 aan zijn derde omloop en vond zichzelf na afloop terug op de 32e plaats. Hij speelde solide met drie birdies tegen één bogey. Met een totaal van 212 slagen staat hij tien slagen achter op de Britse Danny Willett en Patrick Reed uit de Verenigde Staten. Het prijzengeld in Dubai bedraagt 8 miljoen dollar, omgerekend 7 miljoen euro. De top tien van het eindklassement van de Europese Tour verdeelt nog eens een bonus van 5 miljoen dollar. Francesco Molinari heeft de meeste kans om de Europese Tour van dit jaar te winnen.