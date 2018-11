Deel dit artikel:













Volg FC Dordrecht-FC Eindhoven op de livestream FC Dordrecht-FC Eindhoven

In plaats van vrijdagavond, gaat FC Dordrecht zaterdagavond op zoek naar drie punten. De Schapenkoppen ontvangen aan de Krommedijk een directe concurrent: FC Eindhoven komt op bezoek. Dit duel in de eerste divisie is live te volgen op de livestream van RTV Rijnmond.

FC Dordrecht-FC Eindhoven start om 19:45 uur. Philip van Es is de commentator in het Riwal Hoogwerkers Stadion. Zijn verslag hoor je op de onderstaande livestream. FC Dordrecht - FC Eindhoven (Aftrap 19:45 uur) Opstellingen: n.n.b.