Amateurvoetbal: Jong Sparta op schot bij FC Lienden

Jong Sparta kan terugkijken op een fijne zaterdagmiddag. De Rotterdamse belofteploeg won in de tweede divisie met ruime cijfers op bezoek bij FC Lienden (1-7). Brad van Hoeven was de grote man bij de gasten met drie goals.

Het team van trainer Jeroen Rijsdijk blijft bovenin meedraaien. Na twaalf duels heeft Jong Sparta 26 punten en zijn de Rotterdamse talenten derde.

Excelsior Maassluis pakte in de uitwedstrijd tegen Koninklijke HFC een punt (1-1). Vincent van den Berg maakte het enige doelpunt voor de Tricolores. Het team van coach Dogan Corneille staat in de middenmoot met vijftien punten. Barendrecht had daarentegen een slechte middag op bezoek bij Kozakken Boys. In Werkendam ging de formatie van oefenmeester Albert van der Dussen met 4-0 onderuit. Barendrecht is vijftiende met elf punten.

Derde divisie zaterdag

SteDoCo zegevierde in het uitduel tegen VVOG met 2-1. Na deze overwinning in Harderwijk is de ploeg uit Hoornaar zesde met 21 punten uit twaalf confrontaties. ASWH speelde in eigen huis spectaculair met 3-3 gelijk tegen koploper Noordwijk. Het team uit Hendrik-Ido-Ambacht vindt zichzelf terug op de tiende stek met achttien punten.

Hoofdklasse A

Zwaluwen deed goede zaken in het rechterrijtje van het klassement. De Vlaardingers wonnen op eigen veld met 1-0 van AVV Swift. De zwart-witten klimmen na deze zege onder meer over de Amsterdammers heen en zijn na elf duels met vijftien punten negende.

Overige uitslagen:

Ter Leede - Capelle 4-1

Smitshoek - Spijkenisse 1-1

XerxesDZB - Achilles Veen 0-3

Jong FC Den Bosch - Sportclub Feyenoord (aanvang 18:00 uur)