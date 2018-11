Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Greenpeace-activisten vastgezet op schip dat onderweg is naar Rotterdam Protesten tegen palmolie.

Zes actievoerders van Greenpeace worden vastgehouden op een vrachtschip dat onderweg was naar Rotterdam. Ze klommen in Spanje in de haven van Cádiz aan boord. De kapitein zette de demonstranten vast in een hut op het schip.

Het vrachtschip van palmoliehandelaar Wilmar vervoert palmolieproducten van Indonesië naar Rotterdam. De activisten willen dat het bedrijf aantoont dat de palmolie niet afkomstig is van plantages die het regenwoud vernietigen. Ook roept het zestal afnemer Mondelēz, de maker van Oreo-koekjes, op geen palmolie meer te gebruiken van Wilmar. Voordat de zes werden vastgezet rolden zij spandoeken uit met de teksten ‘Rainforest Destroyers’ en ‘Oreo Drop Dirty Palm Oil’. Een woordvoerder van Greenpeace hoopt dat de activisten snel worden vrijgelaten: ,,We hebben beperkt radiocontact met onze vrijwilligers en vragen aan de kapitein hen vrij te laten om hun vreedzame protest voort te kunnen zetten.”