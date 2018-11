Deel dit artikel:













TERUGKIJKEN: Gladiatoren aan de Maas bij RTV Rijnmond

Zestien ondernemers namen het zaterdagavond tegen elkaar op in de ring bij het boksgala Gladiatoren aan de Maas. Dat gebeurde in de Rotterdamse Cruise Terminal. RTV Rijnmond is bij dit evenement aanwezig.

Het hele jaar hebben de ondernemers getraind om topfit voor de dag te komen op deze bijzondere avond. Daarnaast zamelen zij geld in voor kinderen met weerbaarheidsproblemen, die door middel van bokslessen worden geholpen. Gladiatoren aan de Maas is hieronder terug te zien.