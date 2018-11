Brand pakt veldritzege in Tabor

Wielrenster Lucinda Brand heeft in het Tsjechische Tabor de vierde wereldbekerwedstrijd veldrijden gewonnen. De Nederlands kampioene uit Dordrecht reed weg in de slotfase, en versloeg landgenote Annemarie Worst met een paar seconden.

Vorige week reed Brand pas haar eerste wedstrijd van dit veldritseizoen in het Belgische Gavere, waardoor haar zege in Tabor toch wel een verrassing was. Het was de eerste zege in een wereldbekerwedstrijd ooit voor Brand.

Marianne Vos blijft, ondanks dat ze vandaag in Tabor ontbrak wegens een rustpauze, aan de leiding staan in het wereldbekerklassement.