Fakkels en 'de meest indrukwekkende minuut stilte ooit' bij DFC na dood clubgenoot

Voetbal was maar bijzaak, zaterdag bij de voetbalwedstrijd van DFC tegen Seolto. Op indrukwekkende wijze werd de dood van Paul Pluijmert herdacht. De 23-jarige medespeler werd begin november neergestoken bij een steekpartij in Breda, toen hij een avondje uit was.

De spelers liepen bij de opkomst op het veld langs een foto van Paul, begeleid onder de klanken van You Never Walk Alone. Rond het veld werden 100 fakkels afgestoken. "Een zeer indrukwekkend gezicht, waarbij de spelers en begeleiders elkaar vonden in hun verdriet", aldus de club.

Stilte

De selecties van het eerste en tweede team kwamen daarna samen bij de middelcirkel voor 'de meest indrukwekkende minuut stilte ooit bij DFC gehouden.' In overleg met de tegenstander uit Zevenbergen ging de bal de eerste 5 minuten langzaam over het veld. In de 5e minuut volgde een massaal eerbetoon aan de nummer 5 van DFC. Na het applaus ging de bal echt rollen.

DFC had vooraf al afgesproken dat deze wedstrijd kostte wat kost een overwinning voor de overleden medespeler moest zijn. Dat lukte, bij rust stond het al 5-0, om na rust via een strafschap nog één goal te maken.

Emotioneel

Speler Leroy Rubio zegt op Facebook: "Ik zag vooraf best tegen deze wedstrijd op, maar toen we eenmaal bezig waren leek het wel alsof alles vanzelf ging. De afgelopen twee weken waren voor iedereen erg emotioneel, maar we hebben elkaar als team gesteund en zijn in korte tijd heel hecht geworden. Een week geleden zaten we nog als team samen op zijn begrafenis, nu moesten we weer voetballen. Onwerkelijk, maar we mogen trots op onszelf en op elkaar zijn.”