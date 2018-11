Deel dit artikel:













CJ laat Rotterdammers van de maan genieten CJ bij zijn telescoop Mensen staan in de rij om door de telescoop te kijken.

Ze staan ervoor in de rij. Bij de Markthal wachten een aantal Rotterdammers netjes om even een moment door de telescoop van CJ te kunnen kijken. Het vizier is gericht op de maan. Ongeveer zeventig procent is momenteel zichtbaar.

CJ trekt met zijn telescoop de hele stad door en kiest iedere keer een ander plekje om Rotterdammers mee te laten kijken en les te geven over het hemellichaam. Zo stond hij ook al vaker bij Rotterdam Centraal. Volgens hem hebben mensen van alle leeftijden interesse. [Twitter:https://twitter.com/TennyTenzer/status/1063872783048982529]