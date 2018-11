Matig FC Dordrecht in eigen huis flink onderuit

In de veertiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie heeft FC Dordrecht zaterdag geen goede zaken gedaan in de staart van de ranglijst. FC Eindhoven was aan de Krommedijk namelijk met 3-0 te sterk voor De Schapenkoppen. Na deze nederlaag blijft FC Dordrecht op de achttiende plek staan met zes punten.

De eerste helft van de Dordtenaren was niet om naar huis te schrijven. Binnen het kwartier keek de ploeg van trainer Gérard de Nooijer tegen een 1-0 achterstand aan. Op aangeven van Marcelo Lopes maakte Elisha Sam het openingsdoelpunt. Tien minuten later verdubbelde FC Eindhoven de score via Karim Essikal (0-2).

FC Dordrecht creëerde in de eerste 45 minuten geen kansen. Pas in de laatste minuut van de eerste helft kon Siebe Schets gevaarlijk worden.

Maar in de tweede helft kwam FC Dordrecht beter voor de dag. De thuisploeg kreeg via Jeremy Cijntje en Oussama Zamouri de mogelijkheid om de aansluitingstreffer te maken, maar ook FC Eindhoven drong aan. Uiteindelijk gooiden de Brabanders net na het uur de wedstrijd in het schot. Branco van den Boomen rondde een Eindhovense aanval goed af (0-3), waarna het duel definitief was beslist.

FC Dordrecht - FC Eindhoven 0-3 (0-2)

14' 0-1 Elisha Sam

24' 0-2 Karim Essikal

63' 0-3 Branco van den Boomen

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Stankov, Montsma (45' Timmermans), Breedijk, Peijnenburg, Ormonde-Ottewill; Kok (45' Hogesteger), Smith, Zamouri (74' Schalekamp); Schets, Cijntje