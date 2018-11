Debat over zwarte piet op komst in gemeenteraad Rotterdam

Verschillende politieke partijen willen donderdag bij de raadsvergadering met burgemeester Aboutaleb in debat over de intocht van Sinterklaas. Zowel Leefbaar Rotterdam als Nida hebben vragen over de intocht waarbij vier mensen werden aangehouden.

Op Twitter stelt Nida dat ze een debat heeft aangevraagd. Volgens Nida stonden er pieten op het podium die volledig waren zwart geschminkt met rode lippen en kroeshaar. Dat zou tegen de afspraken van het 'Rotterdam Sinterklaasakkoord 2017 zijn', meent Nida. Vorig jaar werd in het Pietenakkoord in Rotterdam is afgesproken dat op termijn geen Zwarte Pieten meer zichtbaar zijn bij de intocht in Rotterdam.

Leefbaar Rotterdam vindt dat Aboutaleb geen demonstraties tegen zwarte piet had moeten toestaan, 'zo dicht bij feestvierende kinderen'. "Leefbaar Rotterdam vindt dat iedereen recht heeft op het uiten van zijn mening (hoe idioot en sneu die ook moge zijn), maar heeft van meet af aan grote bezwaren gehad tegen het besluit om KOZP in de nabijheid van kinderen te laten demonstreren. De gang van zaken vandaag toont wat ons betreft aan dat deze bezwaren zeer terecht waren," zo schrijft de partij die met de burgemeester in gesprek wil over de beslissing.

Bij ongeregeldheden tijdens de intocht van Sinterklaas in Rotterdam zijn vier mensen opgepakt. Het gaat onder meer om één anti-Zwarte Pietbetoger en drie voorstanders van de geschminkte knecht van de Sint.

Er braken opstootjes uit aan de voet van de Erasmusbrug aan de kant van de Schiedamsedijk. Dat gebeurde na afloop van de demonstratie van de tegenstanders van Zwarte Piet.

De betogers wilden de brug nemen om terug te keren. Vanuit twee auto's sprongen enkele personen die de demonstranten belaagden. Ze kregen eieren en vuurwerk naar hun hoofd. Daarop greep de politie in.