Zaalsporten: ruime overwinning Feyenoord Futsal in kelderduel

Feyenoord Futsal heeft zaterdagavond in het Topsportcentrum drie belangrijke punten gepakt in de strijd aan de onderkant van de eredivisie. De Rotterdamse zaalvoetballers deelden een tik uit aan directe concurrent White Stones uit Egmond aan Zee (6-0). Het team van coach Abdul Marbah staat in punten gelijk met White Stones (zeven), maar heeft een duel meer gespeeld.

Soufian Charraoui en Shibi Rojer schoten Feyenoord Futsal naar een 2-0 ruststand. Na de pauze scoorden beide heren nog een keer. Verder deden Wessel Verhaar en Jaouad el Yagoubi namens de Rotterdammers nog eens het net bollen (6-0).

Korfbal

DeetosSnel heeft in de Korfbal League de eerste overwinning binnen. De Dordtse vereniging was in de derby tegen KCC/SO Natural uit Capelle aan den IJssel met 17-15 te sterk. Beide teams hielden in de eerste helft nog in evenwicht (7-7), maar DeetosSnel trok in eigen huis de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe. DeetosSnel en KCC hebben allebei twee punten uit twee duels.

PKC/SWKGroep kan na twee confrontaties al niet meer het maximale aantal punten halen in de reguliere competitie van de Korfbal League. De club uit Papendrecht verloor in Delft op bezoek bij Korfbal Leaguefinalist Fortuna/Delta Logistiek met 18-14. Het team van coach Daniël Hulzebosch nog maar twee punten.

Volleybal

De heren van Sliedrecht Sport maakten in sporthal De Basis in de eredivisie geen fout. SV Land Taurus werd met een 3-0 nederlaag in sets (25-17, 25-19 en 25-14) terug naar Houten gestuurd. De verrassende promovendus deelt samen met landskampioen Abiant Lycurgus uit Groningen na zeven wedstrijden met achttien punten de koppositie.

Het damesteam van Sliedrecht Sport had een moeizamere partij tegen Springendal-Set Up '65. In Ootmarsum ging de ploeg van coach Vera Koenen uiteindelijk met een 3-2 winst in sets (22-25, 25-21, 16-25, 29-27 en 10-15) terug naar Sliedrecht. De vrouwen van Sliedrecht Sport staan in de eredivisie op de tweede plaats met zeventien punten.