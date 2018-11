Sparta laat naast NEC door goal Harraoui

Sparta heeft zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld bij NEC Nijmegen. De ploeg van Henk Fraser maakte zes minuten voor tijd gelijk, nadat het vroeg in de wedstrijd op achterstand was gekomen.

Sparta begon niet goed aan de wedstrijd. De eerste kans leverde namelijk meteen een goal op voor NEC. Spits Sven Braken kreeg de bal vanaf links aangespeeld, haalde direct goed uit en plaatste de bal in de kruising: 1-0.

Ongeveer halverwege de eerste helft was het weer NEC dat de kansen kreeg. Binnen één minuut tijd raakten de Nijmegenaren zowel de paal als de lat. Maar ook Sparta kreeg een kans om wat terug te doen. Lars Veldwijk had de kans om Sparta op gelijke hoogte te zetten, maar hij vond de doelman op zijn weg. Daardoor gingen de ploegen met 1-0 rusten.

Sparta valt aan, NEC houdt tegen

Een paar minuten na rust kreeg Sparta opnieuw de kans om op gelijke hoogte te komen. Ilias Alhaft werd mooi weggestoken door Thomas Verhaar, maar hij schoot in vrijheid over.

Na gemiste kansen van opnieuw Lars Veldwijk en Giliano Wijnaldum, kon Sparta uiteindelijk een paar minuten voor tijd toch nog toeslaan. Abdou Harroui kreeg de bal voor zijn rechter en schoot hem slim achter de doelman, die door alle verdedigers voor zijn neus de bal niet goed zag aankomen. Door die goal pakt Sparta in Nijmegen toch nog een punt maar zakt het wel naar de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Go Ahead Eagles is de nieuwe koploper.

Debutanten

Bij Sparta maakte twee talenten hun debuut. Gianni dos Santos viel in na 67 minuten en Elayis Tavsan mocht in de 79e minuut invallen.

Scoreverloop

7' 1-0 Sven Braken84' 1-1 Abdou Harraoui

Opstelling Sparta

Kortsmit, Dabo (Elayis Tavsan 90'), Wuytens, Auassar, Wijnaldum; Duarte, Harraoui, Breinburg; Verhaar (Duplan 60'), Veldwijk, Alhaft (Dos Santos 67')

Volg hieronder onze liveblog over NEC-Sparta: