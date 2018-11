Deel dit artikel:













Volg NEC-Sparta en boksinterland op Radio Rijnmond NEC-Sparta

Het wordt een zinderende zondag in de eerste divisie, want de top drie van deze competitie komt dan in actie. Dus ook Sparta, dat in Nijmegen op bezoek gaat bij een kwakkelend NEC. Uiteraard is RTV Rijnmond bij dit duel aanwezig.

NEC-Sparta start om 16:45 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sjoerd de Vos is de commentator in De Goffert. Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en gaat door tot en met 19:00 uur. Dennis Kranenburg presenteert de show. Verder is er aandacht voor de boksinterland tussen Nederland en de Verenigde Staten in de Cruise Terminal Rotterdam. Ook blikken we terug op de 3-0 thuisnederlaag van FC Dordrecht tegen FC Eindhoven van zaterdagavond. Daarnaast is Leny Kolenbrander als studiogast aanwezig om te praten over zijn nieuwe boek over Feyenoord.