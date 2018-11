Organisatie Gladiatoren aan de Maas dolgelukkig: 'Niveau was geweldig'

Zaterdagavond stonden in de Rotterdamse Cruise Terminal zestien ondernemers tegenover elkaar in de ring, bij een nieuwe editie van Gladiatoren aan de Maas. Met het boksgala werd onder andere 100.000 euro opgehaald voor de Sunday Foundation van Sander de Kramer.

De zestien ondernemers die het in de ring tegen elkaar opnamen, hadden een jaar lang specifieke training achter de rug. "Het niveau was echt geweldig, iedereen in de ring heeft laten zien waar hij of zij voor stond", vertelt Evert Jaap Lugt, een van de organisatoren van het Gladiatoren aan de Maas gala. "Wat we hier op deze avond met iedereen neerzetten, daar mogen we echt trots op zijn."

"Dit is waar het om gaat, kippenvel af en toe", vult mede-organisator Leon Aertgeerts hem aan.

"De mensen die vandaag in de ring stonden zetten zich er echt voor in, ze willen zo graag. Je ziet dat het niveau dan wel echt goed is."

Zondag is dag twee van Gladiatoren aan de Maas. De landenteams van Nederland en de Verenigde Staten nemen het dan tegen elkaar op in de boksring. Uiteraard zijn interviews en wedstrijdbeelden rond deze interland allemaal terug te zien bij RTV Rijnmond.

Bekijk hierboven het gehele interview met Evert Jaap Lugt en Leon Aertgeerts.