Rotterdamse daklozen slapen binnen wegens kou Daklozenopvang Rotterdam-West Leger des Heils - Foto: Marion Keete

Daklozen in Rotterdam hebben in de nacht van zaterdag op zondag binnen kunnen slapen. De zogeheten winterkouderegeling is vrijdagavond ingegaan.

Ook in de drie andere grote steden in Nederland zijn daklozen naar binnen gehaald. De GGD-afdelingen van de vier steden bepalen altijd samen wanneer de regeling ingaat. Dat gebeurt wanneer er sprake is van bevriezingsgevaar. Dat is wanneer er vijf dagen achterelkaar een dagtemperatuur wordt verwacht van 0 graden Celsius of lager. En als het weer te veel risico's voor de gezondheid heeft, zoals bij harde wind, lage temperaturen en neerslag. Daklozen zijn bij koude periodes bovendien extra kwetsbaar. Vooral als ze drugs of alcohol gebruiken, kunnen ze de kou minder goed voelen. Als het nodig is kan de politie mensen gedwongen van straat halen. De komende dagen wordt het in onze regio overdag maximaal zo'n 6 graden. 's Nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt.